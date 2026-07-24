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Глава МИД Ирана предупредил об опасности конфискации активов по решению США

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал опасным прецедентом заявление президента США Дональда Трампа о том, что ущерб судам, пострадавшим от иранских ударов в Ормузском проливе, будет компенсироваться за счет замороженных активов Тегерана.

"Изъятие активов другой страны для оплаты не относящихся к делу будущих претензий создает взрывоопасный прецедент. Те, кто приветствует это или извлекает выгоду из этих средств, должны помнить: как только правительства делают нормой конфискацию, ничьи активы не будут в безопасности", - написал Аракчи в соцсети X.

Ранее в ночь на пятницу Трамп заявил, что использует замороженные в США иранские активы для возмещения убытков от ударов Тегерана по судам.

"До дальнейшего уведомления любой и весь ущерб, причиненный судам, грузам или чему-либо, связанному с ними, будет оплачиваться иранскими денежными средствами, находящимися в распоряжении и под контролем Соединенных Штатов", - написал Трамп в Truth Social.

По его словам, ущерб "может быть очень существенным", однако президент считает это "справедливым и соразмерным" решением.

Хроника 28 февраля – 24 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Аббас Аракчи Дональда Трамп
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