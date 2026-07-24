Поиск

На помощь пострадавшим от землетрясений в Венесуэле в ближайшие месяцы потребуется $66 млн

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Не менее $65,7 млн потребуется в ближайшие месяцы для оказания помощи пострадавшим в результате недавних землетрясений в Венесуэле, сообщает в пятницу агентство EFE со ссылкой на данные Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Эти средства необходимы для предоставления помощи 470 тыс. человек, из которых 169 тыс. - дети.

К настоящему моменту по каналам ЮНИСЕФ в Венесуэле распределены более 82 тонн предметов первой необходимости, в том числе медицинские наборы, средства для очистки и хранения воды, а также оборудование для детей самого младшего возраста.

"Спустя месяц после землетрясений дети и их семьи все еще сталкиваются с последствиями этой разрушительной катастрофы", - прокомментировал ситуацию представитель ЮНИСЕФ в Венесуэле Мануэль Родригес Пумароль.

По последним данным, в результате разрушительного двойного землетрясения, которое произошло в Венесуэле 24 июня, погибли 5,4 тыс. человек, 16,8 тыс. получили травмы, а 18 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.

Накануне Всемирный банк оценил прямой физический ущерб от землетрясений в $19,6 млрд и отметил, что восстановление страны может продлиться десятилетие.

Землетрясение в Венесуэле

10
Сейсмособытие произошло в 28 км от Монтальбана, несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий находятся в этом районе.
Венесуэла ЮНИСЕФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $98,83 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 24 июля

Четыре человека погибли при ракетной атаке США по иранскому городу Ахваз

NYT сообщила, что Иран отверг предложение США о прекращении огня

Силы CENTCOM завершили очередную серию ударов по Ирану

 Силы CENTCOM завершили очередную серию ударов по Ирану

США с пятницы вводят новые пошлины от 10% до 12,5% в отношении 60 стран

 США с пятницы вводят новые пошлины от 10% до 12,5% в отношении 60 стран

Вооруженные силы США начали новый раунд ударов по Ирану

 Вооруженные силы США начали новый раунд ударов по Ирану

США компенсируют ущерб от иранских ударов по судам за счет активов Тегерана

Вся территория Абхазии обесточена из-за аварии на ГЭС

 Вся территория Абхазии обесточена из-за аварии на ГЭС

ЕС ввел санкции против ПАО "Интер РАО", ЮГК и АФК "Система"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10718 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3309 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 178 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов