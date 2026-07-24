На помощь пострадавшим от землетрясений в Венесуэле в ближайшие месяцы потребуется $66 млн

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Не менее $65,7 млн потребуется в ближайшие месяцы для оказания помощи пострадавшим в результате недавних землетрясений в Венесуэле, сообщает в пятницу агентство EFE со ссылкой на данные Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Эти средства необходимы для предоставления помощи 470 тыс. человек, из которых 169 тыс. - дети.

К настоящему моменту по каналам ЮНИСЕФ в Венесуэле распределены более 82 тонн предметов первой необходимости, в том числе медицинские наборы, средства для очистки и хранения воды, а также оборудование для детей самого младшего возраста.

"Спустя месяц после землетрясений дети и их семьи все еще сталкиваются с последствиями этой разрушительной катастрофы", - прокомментировал ситуацию представитель ЮНИСЕФ в Венесуэле Мануэль Родригес Пумароль.

По последним данным, в результате разрушительного двойного землетрясения, которое произошло в Венесуэле 24 июня, погибли 5,4 тыс. человек, 16,8 тыс. получили травмы, а 18 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.

Накануне Всемирный банк оценил прямой физический ущерб от землетрясений в $19,6 млрд и отметил, что восстановление страны может продлиться десятилетие.