Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 5,3 тыс. человек

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате серии землетрясений в Венесуэле увеличилось до 5346 человек. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

По официальным данным, пострадали 16 740 человек, спасены - 6462. Власти оказали помощь 128 324 семьям, без крова остались 17 265 граждан. В 107 временных лагерях размещены 23 122 человека.

Согласно отчету правительства, повреждены 856 зданий, полностью обрушились 190.

Несколько мощных землетрясений произошли к Венесуэле 24 июня. Магнитуда подземных толчков составила 7,2 и 7,5 баллов.