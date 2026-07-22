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Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 5,3 тыс. человек

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате серии землетрясений в Венесуэле увеличилось до 5346 человек. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

По официальным данным, пострадали 16 740 человек, спасены - 6462. Власти оказали помощь 128 324 семьям, без крова остались 17 265 граждан. В 107 временных лагерях размещены 23 122 человека.

Согласно отчету правительства, повреждены 856 зданий, полностью обрушились 190.

Несколько мощных землетрясений произошли к Венесуэле 24 июня. Магнитуда подземных толчков составила 7,2 и 7,5 баллов.

Землетрясение в Венесуэле

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Сейсмособытие произошло в 28 км от Монтальбана, несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий находятся в этом районе.
Хорхе Родригес Венесуэла
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