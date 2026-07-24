WSJ узнала, что Трамп отказывается говорить или встречаться с Нетаньяху

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Конфликт в Иране осложнил отношения США с Израилем, сообщает в пятницу The Wall Street Journal (WSJ).

"Война усилила напряженность в отношениях с Израилем - ближайшим партнером (президента США Дональда) Трампа в этой борьбе", - пишет издание.

WSJ отмечает со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США, что "Трамп выражал недовольство премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, иногда говоря помощникам, что не хочет с ним разговаривать или встречаться".

По словам чиновника, израильтяне пытались организовать встречу между Нетаньяху и Трампом. Ожидалось, что Нетаньяху приедет в США на следующей неделе, чтобы присутствовать на похоронах сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), но планы еще не утверждены окончательно.

"Война тяжело сказалась лично на президенте и некоторых его старших советниках", - отмечает издание со ссылкой на источники.

В середине июля стало известно, что премьер-министр Израиля отменил запланированный визит в США, потому что не удалось согласовать его встречу с американским президентом.

"Дата встречи так и не была определена, и не были достигнуты предварительные договоренности относительно ее повестки или ожидаемых результатов", - пояснял израильский телеканал I24 со ссылкой на источники.

По словам источников, предпринимались "интенсивные усилия" по организации встречи Нетаньяху с Трампом в ходе визита, однако "эти усилия в конечном счете провалились".

В четверг в канцелярии израильского премьера сообщили, что перенос визита связан с изменением даты похорон сенатора Грэма, которые Нетаньяху планировал посетить. Однако, по данным I24, решение об отмене визита вызвано не только соображениями планирования.

Дипломатический фон, как отмечает I24, сильно осложнился после провала меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

"Прямо сейчас Нетаньяху не заинтересован в фотосессии в Белом доме. Просто сейчас не подходящее время", - сообщил источник.