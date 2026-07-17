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Нетаньяху не удалось согласовать встречу с Трампом, визит в США отменен

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил запланированный на следующую неделю визит в США, потому что не удалось согласовать его встречу с американским президентом Дональдом Трампом, передает израильский телеканал I24 со ссылкой на источники.

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"Дата встречи так и не была определена, и не были достигнуты предварительные договоренности относительно ее повестки или ожидаемых результатов", - поясняет телеканал.

По словам источников, в последние дни предпринимались "интенсивные усилия" по организации встречи Нетаньяху с Трампом в ходе визита, однако "эти усилия в конечном счете провалились".

В четверг в канцелярии израильского премьера сообщили, что перенос визита связан с изменением даты похорон сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), которые Нетаньяху планировал посетить. Однако, по данным I24, решение об отмене визита вызвано не только соображениями планирования.

Дипломатический фон, как отмечает I24, сильно осложнился после провала меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

"Прямо сейчас Нетаньяху не заинтересован в фотосессии в Белом доме. Просто сейчас не подходящее время", - сообщил собеседник телеканала.

Израиль Биньямин Нетаньяху США Дональд Трамп
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