Аракчи заявил, что рад возможности провести обсуждения с главами МИД РФ и КНР

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в пятницу заявил, что провел в Киргизии детальное обсуждение актуальных вопросов с коллегами из Китая и России Ван И и Сергеем Лавровым, сообщает агентство "Тасним".

"Сегодня была хорошая возможность для детального обсуждения вопросов с Ван И и Сергеем Лавровым", - сказал иранский дипломат.

Он отметил, что консультации с Москвой и Пекином идут "регулярно".

Аракчи добавил, что также провел переговоры с пакистанской стороной "на полях" заседания Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Говоря об эскалации конфликта с США, глава МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран "не боится угроз, не поддается давлению и не потерпит языка угроз". По его словам, цель иранского руководства заключается, в частности, в том, чтобы обеспечить защиту иранского народа и отстоять интересы Ирана в Ормузском проливе.

Ранее в пятницу в МИД РФ сообщали, что министры иностранных дел России и Ирана провели переговоры "на полях" заседания Совета министров иностранных дел ШОС в киргизском Чолпон-Ате.