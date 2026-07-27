Очередь транспорта на границе Белоруссии и стран ЕС выросла в три раза

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Очередь автомобилей, выезжающих из Белоруссии в Литву и Польшу, выросла за выходные дни в три раза, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета республики.

"Более чем в три раза выросла очередь транспорта в ЕС за выходные", - говорится в сообщении.

Число грузового и легкового транспорта, ожидающего въезда в сопредельные страны, с пятницы увеличилось с 581 до почти 1900 единиц. Наибольшее скопление фиксируется на польском направлении - более 1400 транспортных средств, отмечается в сообщении.

По состоянию на 10:00 (по местному времени), свыше 1 тыс. грузовиков и 800 легковых автомобилей ожидают въезда в Литву и Польшу.

"Сотрудники литовских пунктов пропуска за выходные дни пропустили из Беларуси около 20% фур и 50% легковушек, польских - 23% и 29% соответственно", - отмечают в ГПК.