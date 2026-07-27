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WP узнала, что Байден сильно ослаб на фоне борьбы с раком

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Лечение рака предстательной железы, который дал метастазы, у экс-президента США Джо Байдена приносит результат, однако бывший глава Белого дома сильно ослаб, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

"Лечение, судя по всему, работает (...), но заболевание и побочные последствия курса лечения заметно лишили Байдена сил", - пишет газета со ссылкой на ряд источников, близких к Байдену.

По словам собеседников издания, сейчас практически вся жизнь бывшего президента организована вокруг медицинских процедур по борьбе с заболеванием.

В мае 2025 года стало известно, что врачи выявили у Байдена агрессивную форму рака простаты.

"В пятницу ему диагностировали рак простаты (...) с метастазами в костной ткани", - говорилось в сообщении пресс-службы Байдена.

The Washington Post отмечает, что заболевание считается неизлечимым.

Джо Байден США
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