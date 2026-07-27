Три женщины во Франции пострадали от нападения человека с ножом

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Вооруженный ножом мужчина напал на трех женщин на северо-западе Парижа, сообщает в понедельник газета Le Figaro.

Согласно источникам в полиции, две женщины получили ранения в брюшную полость и в область поясницы. Они находятся в тяжелом состоянии, однако угрозы для жизни нет. Еще одна женщина получила более легкие ранения. Всех пострадавших госпитализировали.

Подозреваемого заметил сотрудник полиции, который вызвал подкрепление и задержал нападавшего.

На опубликованных в соцсетях видео задержания подозреваемый говорит полицейским, что "сделал это по приказу Аллаха", отмечает газета.