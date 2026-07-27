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Правительство Киргизии планирует увеличить субсидии импортерам ГСМ до 30%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Кабинет министров Киргизии вынес на общественное обсуждение проект постановления, в котором предлагается изменить порядок предоставления государственных субсидий импортерам нефтепродуктов, чтобы сдержать рост цен и не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке.

В настоящее время субсидии предусмотрены в основном для топлива, доставляемого по железной дороге. Новый порядок предлагают распространить на нефтепродукты, которые ввозят из третьих стран через государственную границу другими видами транспорта.

Также правительство предлагает обновить расчетную стоимость закупки нефтепродуктов. Для бензина Аи-92 ее хотят установить на уровне $1,1 тыс. за тонну, для дизельного топлива - $1,2 тыс., для автомобильного сжиженного газа - $700. Бензин Аи-95 из перечня субсидируемых видов топлива исключат.

При расчете помощи будет учитываться не только стоимость самого топлива, но и расходы на его доставку. Максимальный размер субсидии предлагается увеличить с 20% до 30%.

Кроме того, в документе упоминается возможность импорта топлива из Китая, Ирана, Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Турции.

Киргизия
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