Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в центральной части Китая

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в провинции Цинхай в КНР, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 06:34 по Москве во вторник землетрясения находился в 239 км юго-западнее административного центра провинции Цинхай - городского округа Синин.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США сообщает о двух подземных толчках в 06:16 и 06:34 по Москве магнитудой 5,7 и 5,8 соответственно.