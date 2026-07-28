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Гражданам Казахстана старше 65 лет и без медосмотра приостановят действие водительских прав

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Казахстане с 25 августа совершенствуется механизм контроля за прохождением обязательного медицинского осмотра водителями старше 65 лет и водителями с инвалидностью, сообщилаГенпрокуратура.

"Новых обязанностей изменения не вводят - обязательный медосмотр действует с 2014 года (в законе "О дорожном движении" - ст.29 п.5 пп.2). При отсутствии сведений о его прохождении действие водительского удостоверения будет автоматически приостанавливаться, а после поступления информации о прохождении медосмотра (форма №073/у) - автоматически возобновляться", - говорится в сообщении.

В этой связи Генпрокуратура настоятельно рекомендует гражданам пройти медицинское освидетельствование заблаговременно.

С 25 августа в стране вступают в силу поправки к закону "О дорожном движении", по которым водители старше 65 лет и водители с инвалидностью будут обязаны проходить медицинский осмотр каждые два года, сообщало ранее МВД. Сведения о прохождении обязательного медосмотра будут автоматически передаваться между Минздравом и МВД. При отсутствии в государственной информационной системе подтверждения о прохождении медосмотра и отсутствии медицинских противопоказаний право на управление транспортными средствами будет прекращено.

Кроме того, в предусмотренных законом случаях водителей, допустивших отдельные грубые нарушения правил дорожного движения, смогут направлять на повторную сдачу теоретического экзамена. Если водитель без уважительной причины не явится на экзамен в течение двух месяцев со дня получения постановления, это также станет основанием для прекращения действия его прав.

Генпрокуратура Казахстан МВД Минздрав
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