Eni и Total приняли окончательное инвестрешение по морскому газовому проекту Cronos на Кипре

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Итальянская Eni и французская TotalEnergies приняли окончательное инвестиционное решение (FID) по разработке газового месторождения Cronos, расположенного на глубоководном шельфе Кипра, с целью вывода первого кипрского газа на рынок в 2028 году, сообщают партнеры.

Ожидается, что в рамках проекта, оператором которого выступает Eni, будет производиться 500 млн куб. футов газа в сутки (2,8 млн тонн СПГ в год). Далее сырье поступит на переработку на существующую инфраструктуру месторождения Zohr в Египте, а затем будет транспортироваться и сжижаться на Damietta LNG и экспортироваться в виде сжиженного природного газа на международные рынки, в основном на европейские.

Генеральный директор Eni Клаудио Дескальци отметил, что проект Cronos позволит Кипру стать европейским производителем и экспортером газа и проложит путь к созданию регионального газового хаба в Восточном Средиземноморье, используя существующую энергетическую инфраструктуру в Египте. "Этот новый газовый маршрут в Средиземном море будет способствовать энергетической безопасности Европы, диверсифицируя источники поставок СПГ", - добавил председатель и главный исполнительный директор TotalEnergies Патрик Пуянне. По его словам, Cronos также внесет свой вклад в рост портфеля СПГ его компании, который, как ожидается, достигнет 60 млн тонн в год.

Eni присутствует на Кипре с 2013 года. Block 6, где находится месторождение Cronos с запасами более 3 трлн куб. футов газа, эксплуатируется итальянской компанией с 50%-й долей в партнерстве с TotalEnergies (50%). Месторождение было открыто в 2022 году и оценено в 2024 году.

Cronos расположен примерно в 185 км к юго-западу от побережья Кипра. Проект будет эксплуатировать четыре подводные скважины. В будущем возможна разработка дополнительных ресурсов Блока 6, которые будут оцениваться в ходе предстоящих кампаний.

На Кипре Eni также управляет блоком 8 и владеет долями в блоках 7 и 11, управляемых TotalEnergies. "Cronos позволит перезапустить завод по сжижению Damietta, структурно восстановить экспорт СПГ из Египта и представляет собой важный шаг в расширении глобального портфеля СПГ Eni. Благодаря маркетингу 50% производимых объемов СПГ (эквивалентно примерно 1,4 млн тонн в год), Eni увеличит свой портфель СПГ в соответствии со стратегической целью, превышающей 20 млн тонн в год к 2030 году", - поясняется в сообщении итальянской компании. TotalEnergies, являющаяся третьим по величине в мире игроком в сфере СПГ с глобальным портфелем в 44 млн тонн в 2025 году, также будет продавать 50% СПГ с проекта.

Как сообщалось, в феврале 2025 года консорциум Eni и TotalEnergies подписал с правительствами Египта и Кипра соглашения, необходимые для разработки проекта. Эти документы определяют условия использования морских объектов месторождения Zohr, транзит газа через Египет, сжижение на Damietta LNG и продажу газа.

В Египте Eni присутствует с 1954 года и является ведущим производителем в стране с объемом добычи около 280 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки в 2024 году. Она осуществляет деятельность в Египте через свою 100%-ную дочернюю компанию IEOC и владеет 50% акций завода СПГ Damietta LNG. В египетском шельфовом проекте Zohr Eni принадлежит 50%, еще 30% у "Роснефти", по 10% у британской BP и эмиратской Mubadala Petroleum. Добыча на месторождении в 2023 году составляла 2,1 млрд куб. ф/с.

Мощности Египта по сжижению газа составляют 12 млн т в год (20 млрд куб. м), но они работают с неполной загрузкой из-за нехватки сырья. В июне 2024 года страна возобновила импорт СПГ впервые с 2018 года на фоне роста внутреннего потребления газа и снижения добычи.