Turkish Airlines после четырехлетнего перерыва возобновляет полеты в Минск

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines с 21 сентябрявозобновляет полетную программу в Минск, сообщила во вторник пресс-служба Национального аэропорта Минск.

"С 21 сентября регулярные рейсы по маршруту Стамбул-Минск-Стамбул будут выполняться 6 раз в неделю по вторникам, четвергам и субботам: 4 ночных и 2 дневных. С 6 октября частота будет увеличена до 7 рейсов в неделю по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам: 4 ночных и 3 дневных", - добавили там.

Полеты Turkish Airlines в Минск были приостановлены с 24 февраля 2022 года, впоследствии приостановка неоднократно продлевалась.