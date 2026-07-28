Премьер Испании отметил признаки улучшения ситуации с лесными пожарами

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Власти Испании считают, что борьба с лесными пожарами в стране постепенно начинает приносить результаты, но предстоит еще много работы, заявил во вторник испанский премьер Педро Санчес.

"Мы начинаем видеть свет в конце тоннеля в нашей борьбе с природными пожарами", - приводят европейские СМИ слова Санчеса.

"Но мы продолжим задействовать все наши ресурсы, пока все очаги возгорания не будут потушены", - подчеркнул премьер.

Он добавил, что стране еще "предстоит пережить сложные дни и часы".

Ранее глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что ситуация в последние часы в ликвидации лесных пожаров стала "достаточно положительной".

Бушующие в Испании пожары уничтожили свыше 150 тыс. га лесных массивов. За последние дни свыше 170 тыс. человек были вынуждены либо эвакуироваться, либо ограничить перемещения. Во вторник власти сообщили об улучшении ситуации близ Мадрида, хотя пожар пока не взят под контроль.