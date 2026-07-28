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Отрицательное внешнеторговое сальдо Узбекистана в I полугодии выросло в три раза

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Отрицательное сальдо во внешней торговле Узбекистана в первом полугодии 2026 года составило $9,29 млрд, сообщает Национальный статистический комитет страны.

В январе-июне 2025 года отрицательное сальдо было равно $3,25 млрд. Таким образом в первом полугодии текущего года показатель вырос в 2,9 раза.

По данным статистики, внешнеторговый оборот республики в отчетном периоде составил $41,01 млрд (рост на 7,4%). Экспорт сократился на 8,8% - до $15,86 млрд, импорт вырос на 21%, до $25,15 млрд.

В структуре экспорта товары занимают 60,9%, из них промышленные товары - 14,6%, различные готовые изделия - 8,6%, пищевые продукты и живые животные - 8,3%.

В структуре импорта основную долю занимают машины и транспортное оборудование (32,8%), промышленные товары (13,9%), химические вещества и аналогичная продукция (12,1%).

По данным таможенного комитета Узбекистана, в топ-5 стран в экспорте входят Россия - $1,9 млрд (рост на 15%), Китай - $0,9 млрд (рост на 14,4%), Афганистан - $0,8 млрд (рост в 1,6 раза), Франция - $0,7 млрд (рост в 1,5 раза), Казахстан - $0,6 млрд (рост 1%).

В топ-5 стран в импорте входят Китай - $8 млрд (рост на 42,7%), Россия - $4,4 млрд (рост на 15,1%), Казахстан - $2 млрд (рост на 34,3%), Южная Корея - $0,8 млрд (рост на 12,4%), Турция - $0,8 млрд (рост на 2%).

Узбекистан
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