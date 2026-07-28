Около 50 человек пострадали из-за землетрясения на юго-западе Японии

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 7,1, зафиксировано во вторник в японской префектура Кумамото на острове Кюсю на юго-западе страны, наиболее сильные толчки ощущались в городах Уки и Кикава, передает агентство Kyodo.

На данный момент число пострадавших составляет примерно 50 человек. Кроме того, в торговом центре в населенном пункте Касима (префектура Каго насима) при ударе землетрясения произошел взрыв, после чего последовало обрушение конструкций второго этажа. По информации экстренных служб, 20-30 человек среди находившихся в центре пока числятся пропавшими без вести.

Еще несколько человек пропали без вести в городе Яцусиро на территории завода Nippon Paper Industries, который тоже пострадал от стихии. Пожарные получили информацию о людях, которые оказались заблокированы в своих домах в городе Кумамото.

В других местах также произошли обрушения и пожары, отмечаются перебои с работой железнодорожного транспорта на Кюсю и приостановка приема и отправки рейсов в аэропорте города Кумамото. Всего перебои с электроснабжением затронули 48 тыс. домохозяйств в Кумамото.

В то же время внештатных ситуаций на АЭС "Сэндай" (префектура Кагосима) и АЭС "Гэнкай" (префектура Сага) не зарегистрировано.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 16 км, после него ощущаются афтершоки. Японское метеорологическое агентство призвало население быть готовым к землетрясениям такой же силы в предстоящие несколько дней, а также предупредило об опасности тепловых ударов, поскольку температура в районе Кумамото составит 35 градусов по Цельсию и выше в ближайшем будущем.

"Мы приложим все усилия для введение в действие мер в связи с этой чрезвычайной ситуацией. Наш приоритет - поисково-спасательные операции, которые ведут полиция и пожарные", - заявила на пресс-конференции премьер Японии Санаэ Такаити.