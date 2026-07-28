В порту Николаев поражены объекты перевалочного комплекса для военных грузов и резервуары с ГСМ

Поражено судно, доставлявшее военные грузы в порты Одесса и Черноморск

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие поразили в порту Николаев объекты инфраструктуры перевалочного комплекса, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, заявили в Минобороны России во вторник.

"В результате ударов барражирующими боеприпасами и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту Николаев объекты инфраструктуры перевалочного комплекса, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.

"На переходе морем (11 км вост. Одесса) беспилотными летательными аппаратами поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее военные грузы в порты Одесса и Черноморск", - заявили военные.

По данным ведомства, в течение дня Вооруженными силами РФ продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.