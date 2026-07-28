Рахмон поручил обеспечить рост экономики Таджикистана не ниже 8% к концу года

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил правительству обеспечить в 2026 году рост экономики страны не ниже 8%, а также представить до конца августа предложения по поиску дополнительных источников экономического роста, сообщила его пресс-служба после заседания правительства.

На заседании были подведены итоги социально-экономического развития Таджикистана за первое полугодие 2026 года и определены задачи на второе полугодие.

По словам президента, в условиях сохраняющейся нестабильности мировой экономики и политики приоритетами правительства остаются поддержание макроэкономической стабильности, обеспечение экономической безопасности, минимизация внешних рисков и более эффективное использование внутренних ресурсов страны.

Согласно сообщению, Рахмон подчеркнул необходимость повышения уровня самообеспеченности и постепенного сокращения зависимости от импортной продукции за счет развития отечественного производства и рационального использования интеллектуальных и природных ресурсов.

Как отмечается, по итогам января - июня 2026 года экономика Таджикистана выросла на 8,2% в годовом выражении, а объем валового внутреннего продукта достиг 81,7 млрд сомони. ($1-9,25 сомони). Рост был обеспечен за счет увеличения промышленного производства на 14,1%, сельского хозяйства - на 7,2%, инвестиций в основной капитал - на 18,4%, грузоперевозок - на 14,7%, торгового оборота - на 26,1%, пассажирских перевозок - на 8%, объема платных услуг - на 10,6%. Инфляция за отчетный период составила 2,4%.

Доходная часть государственного бюджета по итогам первого полугодия исполнена на 114,3% от плана. В бюджет поступило 36,4 млрд сомони.

Президент поручил органам исполнительной власти регионов, министерствам и ведомствам представить до конца августа конкретные предложения по дополнительным источникам экономического роста, прежде всего в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве. Правительству также поручено ускорить цифровизацию отраслей экономики и внедрение межведомственного электронного документооборота. Отдельное внимание на заседании было уделено обеспечению внутреннего рынка горюче-смазочными материалами. Рахмон поручил принять меры для стабилизации цен и ускорения импорта нефтепродуктов и сжиженного газа.

Как передаёт пресс-служба, национальному банку рекомендовано активизировать развитие безналичных расчетов, цифровой банковской инфраструктуры и расширить доступ к электронным платежным сервисам, особенно в отдаленных районах страны.

Правительство также рассмотрело прогноз основных макроэкономических показателей Таджикистана на 2027-2029 годы, который будет использоваться при формировании государственного бюджета на последующие годы.

Кроме того, кабинет министров утвердил государственную программу развития системы профессиональной ориентации на 2026-2030 годы и программу развития Академии сельскохозяйственных наук Таджикистана на 2026-2030 годы.

По итогам заседания президент поручил обеспечить своевременную уборку урожая, расширить повторные посевы, повысить эффективность использования земельных и водных ресурсов, увеличить производство сельхозпродукции, сформировать в каждой семье запасы продовольствия не менее чем на два года, а также обеспечить подготовку экономики и социальной сферы к осенне-зимнему периоду. Кроме того, глава государства дал поручения по подготовке к новому учебному году, повышению качества услуг в сфере образования и здравоохранения, а также организации мероприятий к 35-летию государственной независимости Таджикистана.