Поиск

Bloomberg узнал о планах ЕС ввести санкции против 1,6 тыс. связанных с РФ компаний

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В ЕС разрабатывают санкции против более чем 1,6 тыс. компаний, которые, по версии Евросоюза, помогают РФ в кризисе с Украиной, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам источников, в случае утверждения этот санкционный пакет увеличит на 50% количество структур, против которых действуют ограничения ЕС", - информирует агентство.

Однако для принятия этих мер, напоминает Bloomberg, потребуется единогласное одобрение всеми странами ЕС.

По словам собеседников, этот пакет разрабатывается несколько месяцев, в ЕС пытаются найти элементы оборонно-промышленного комплекса России, против которых еще не введены санкции. Новые меры, готовящиеся Европейской службой внешних связей (EEAS), будут направлены скорее против конкретных компаний, чем против производства определенной продукции или секторов.

Предполагается, что чиновники ЕС ознакомятся с предложением в предстоящие недели, и страны Евросоюза должны получить достаточно времени для оценки вариантов действий. Целью считают принять санкции в октябре.

В EEAS информацию комментировать отказались.

ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Совершивший теракт в Берлине мужчина связан с ИГ

 Совершивший теракт в Берлине мужчина связан с ИГ

Трамп пригрозил уничтожить иранский ядерный объект под горой Пикакс

 Трамп пригрозил уничтожить иранский ядерный объект под горой Пикакс

В Японии после землетрясения в частично обрушившемся ТЦ могут оставаться люди

В Японии отменили объявленную после землетрясения угрозу цунами

WSJ сообщила об оптимизме Трампа в вопросе украинского урегулирования

 WSJ сообщила об оптимизме Трампа в вопросе украинского урегулирования

На юге Японии объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,1

 На юге Японии объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,1

Нефть Brent подешевела до $87,2 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 28 июля

Иран и Оман ведут переговоры о возобновлении судоходства через Ормузский пролив

 Иран и Оман ведут переговоры о возобновлении судоходства через Ормузский пролив

Более 100 человек пострадали от пожара в метро Барселоны
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10791 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3360 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов