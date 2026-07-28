Bloomberg узнал о планах ЕС ввести санкции против 1,6 тыс. связанных с РФ компаний

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В ЕС разрабатывают санкции против более чем 1,6 тыс. компаний, которые, по версии Евросоюза, помогают РФ в кризисе с Украиной, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам источников, в случае утверждения этот санкционный пакет увеличит на 50% количество структур, против которых действуют ограничения ЕС", - информирует агентство.

Однако для принятия этих мер, напоминает Bloomberg, потребуется единогласное одобрение всеми странами ЕС.

По словам собеседников, этот пакет разрабатывается несколько месяцев, в ЕС пытаются найти элементы оборонно-промышленного комплекса России, против которых еще не введены санкции. Новые меры, готовящиеся Европейской службой внешних связей (EEAS), будут направлены скорее против конкретных компаний, чем против производства определенной продукции или секторов.

Предполагается, что чиновники ЕС ознакомятся с предложением в предстоящие недели, и страны Евросоюза должны получить достаточно времени для оценки вариантов действий. Целью считают принять санкции в октябре.

В EEAS информацию комментировать отказались.