Представители Таджикистана и JPMorgan Chase обсудили сотрудничество в банковской сфере

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Посол Таджикистана в США Завки Завкизода провел онлайн-встречу с исполнительным директором и руководителем по странам СНГ JPMorgan Chase Тимуром Кунанбаевым, сообщает посольство республики в США.

В переговорах приняли участие заместитель председателя Национального банка Таджикистана Зиёратшо Гуломзода, вице-президент JPMorgan Chase по казначейским услугам Асель Есембаева, а также председатель Американо-таджикского делового совета Елена Сон.

Стороны рассмотрели перспективы расширения сотрудничества в банковско-финансовой сфере, включая развитие взаимодействия между JPMorgan Chase, Национальным банком Таджикистана и коммерческими банками страны.

Особое внимание было уделено возможностям укрепления участия международных финансовых институтов в развитии финансового сектора Таджикистана, а также дальнейшему сотрудничеству в области международных финансовых услуг и рынков капитала.

Участники встречи выразили готовность продолжить работу по поиску новых направлений взаимодействия.