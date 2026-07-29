Саудовская Аравия подтвердила удары по поддерживаемым Ираном боевикам в Ираке

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Саудовской Аравии заявило, что ее вооруженные силы в координации с Центральным командованием ВС США (CENTCOM) нанесли целенаправленные удары по целям поддерживаемых Ираном вооруженных группировок в Ираке после атак беспилотников на саудовские нефтеперерабатывающие объекты.

Пресс-секретарь министерства обороны Турки аль-Малики указал, что на основании "неотъемлемого права на самооборону" и международного права в соответствии со статьей 51 Устава ООН были начаты совместные операции против "целей, принадлежащих тем ополченцам, которые присутствуют на территории Республики Ирак и связаны с атаками на нефтеперерабатывающие объекты в Королевстве".

Он напомнил, что системы ПВО Саудовской Аравии в начале недели перехватили беспилотники, нацеленные на нефтеперерабатывающие объекты в Восточном регионе и провинции Эр-Рияд, в ходе атак, которые, по его словам, были совершены с территории Ирака поддерживаемыми Ираном боевиками.

Министерство подчеркнуло, что Саудовская Аравия "не стремится к эскалации", но предупредило, что "ответит на любую агрессию, которой она подвергнется".

О том, что вооруженные силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по поддерживаемым Ираном террористическим целям в Ираке, сообщало ранее CENTCOM.