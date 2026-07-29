В CENTCOM подтвердили атаку Ирана на базу США в Иордании

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана атаковал американскую базу в Иордании с применением баллистических ракет, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Силы КСИР выпустили несколько баллистических ракет с территории из Ирана в попытке внезапного нападения на американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке. Все иранские ракеты были успешно перехвачены", - говорится в сообщении.

"Американские войска сохраняют бдительность и находятся в состоянии высокой боевой готовности", подчеркнули в командовании.

По данным CENTCOM, атака была осуществлена во вторник в 17:45 по времени Восточного побережья США (в среду в 00:45 по Москве).

Ранее журналист портала Axios Барак Равид сообщил, что Иран запустил баллистические ракеты в направлении военной базы США в Иордании.