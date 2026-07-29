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Аракчи заявил, что Киев должен возместить убытки после удара по иранскому судну

Аракчи заявил, что Киев должен возместить убытки после удара по иранскому судну
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Фото: AP/TASS

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Украина должна возместить убытки после удара по иранскому торговому судну.

"Необходимо возместить убытки", - написал Аракчи в соцсети X после разговора с врио главы украинского МИД Андреем Сибигой.

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Аракчи отметил, что в ходе разговора врио главы МИД Украины заявил, что удар по иранскому судну был "непреднамеренным" и Киев "не стремится к эскалации".

"Иран также не стремится к эскалации, но ясно дал понять, что любое нападение на наших граждан или интересы неприемлемо", - добавил глава МИД Ирана.

Как сообщалось, рано утром в субботу украинские военные нанесли удар по судну под иранским флагом в Каспийском море, в результате чего один моряк погиб, а другой был ранен. Судно с гражданским грузом направлялось из российского порта Астрахань в иранский порт Энзели.

Аббас Аракчи Иран Киев Украина
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