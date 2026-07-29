Аракчи заявил, что Киев должен возместить убытки после удара по иранскому судну

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи Фото: AP/TASS

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Украина должна возместить убытки после удара по иранскому торговому судну.

"Необходимо возместить убытки", - написал Аракчи в соцсети X после разговора с врио главы украинского МИД Андреем Сибигой.

Аракчи отметил, что в ходе разговора врио главы МИД Украины заявил, что удар по иранскому судну был "непреднамеренным" и Киев "не стремится к эскалации".

"Иран также не стремится к эскалации, но ясно дал понять, что любое нападение на наших граждан или интересы неприемлемо", - добавил глава МИД Ирана.

Как сообщалось, рано утром в субботу украинские военные нанесли удар по судну под иранским флагом в Каспийском море, в результате чего один моряк погиб, а другой был ранен. Судно с гражданским грузом направлялось из российского порта Астрахань в иранский порт Энзели.