Премьер Ирака созывает экстренное заседание совбеза из-за ударов США и Саудовской Аравии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди в среду поручил созвать экстренное заседание совета безопасности страны ввиду ударов США и Саудовской Аравии, сообщает агентство EFE.

В офисе премьера отметили, что по итогам заседания будет опубликовано "детальное заявление относительно ситуации и принятых решений" в ответ на ночные атаки.

Между тем в вооруженном формировании Силы народной мобилизации, входящем в состав ВС Ирака, сообщили, что по меньшей мере 20 его членов погибли при американо-саудовских ударах, еще более 30 ранены.

В ночь на среду министерство обороны Саудовской Аравии заявило, что ее вооруженные силы в координации с Центральным командованием ВС США (CENTCOM) нанесли удары по поддерживаемым Ираном вооруженным группировкам в Ираке после атак беспилотников на саудовские нефтеперерабатывающие объекты.