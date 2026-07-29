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Британский регулятор проверит Microsoft из-за повышения цен на сервис Microsoft 365

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) Великобритании инициировало проверку в отношении Microsoft Corp. в связи с предполагаемыми нарушениями при информировании потребителей о повышении стоимости подписки на сервис Microsoft 365.

Регулятор полагает, что клиенты Microsoft могли не получить достаточно четкой информации о тарифных планах подписки на сервис, включающий такие приложения, как Word, Excel и Outlook, в случаях, когда добавление новых функций, в том числе ИИ-сервиса Copilot, приводило к повышению цен.

"CMA проверит, не вводили ли клиентов в заблуждение сообщения Microsoft, направлявшиеся им перед продлением подписки", - говорится в сообщении регулятора.

Microsoft предоставила клиентам бесплатный доступ к новым ИИ-инструментам в прошлом году в рамках сервиса Microsoft 365. Однако при продлении подписки пользователи автоматически переводились на новый, более дорогой тарифный план. В результате они начинали платить больше, если не выбирали другой тариф или не отказывались от подписки, отметили в CMA.

Microsoft намерена "детально изучить" претензии британского регулятора и готова к "конструктивному взаимодействию" с ним, говорится в сообщении, распространенном компанией.

На данный момент регулятор не пришел к выводу, что Microsoft допустила какие-то нарушения. Если CMA установит факт нарушения законодательства о защите прав потребителей, компании может грозить штраф в размере до 10% ее глобальной выручки.

В июне аналогичную проверку в отношении Microsoft инициировал и итальянский антимонопольный регулятор.

Акции Microsoft теряют в цене 0,6% в ходе торгов в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 19%.

Microsoft Великобритания
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