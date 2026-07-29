На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сильное землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в среду в районе японского острова Кюсю, сообщает Kyodo со ссылкой на метеорологическое агентство Японии.

Согласно его данным, землетрясение произошло в префектуре Кумамото в центральной части острова.

Угрозы цунами после подземных толчков нет.

Спустя примерно 40 минут в той же префектуре произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,3. Власти также не обнародовали предупреждения о возможности возникновения цунами.

Во вторник в той же префектуре произошло землетрясение магнитудой 7,1. Власти сообщили о 18 жертвах и минимум 63 пострадавших. Около 40 тыс. домохозяйств в Японии остались без электричества. Землетрясение привело также к повреждениям зданий, дорог и пожарам.

В связи с угрозой повторения подземных толчков власти призвали не менее 300 тысяч людей эвакуироваться.