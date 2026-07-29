В Багдаде потребовали расследовать удары США и Саудовской Аравии по Ираку

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Спикер парламента Ирака Хайбат аль-Хальбуси заявил, что военные США и Саудовской Аравии нанесли удары по иракским силам безопасности, и призвал к всестороннему расследованию инцидента, сообщает The National со ссылкой на иракские информагентства.

Агентствам, аль-Хальбуси назвал эти удары неприемлемым нарушением суверенитета Ирака и посягательством на институты безопасности страны. Он заявил, что Багдад осуждает это "нападение, целью которого стали позиции иракских сил безопасности и в результате которого есть погибшие и раненые".

Аль-Хабуси призвал провести расследование инцидента, а также установить и привлечь к ответственности любые стороны, ответственные за совершение враждебных действий с территории Ирака против соседних стран.

Минобороны Саудовской Аравии 29 июля сообщило о перехвате и уничтожении беспилотников, запущенных с территории Ирака, целью которых были нефтяные объекты в Восточной провинции королевства. После этого Вооруженные силы Саудовской Аравии в координации с Центральным командованием ВС США нанесли целенаправленные удары по целям поддерживаемых Ираном вооруженных группировок в Ираке. Президент США Дональд Трамп утверждал, что операция координировалась с Багдадом.