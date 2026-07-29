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Китайская ракета вывела на орбиту спутник связи "Тяньлянь-3"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель"Чанчжэн-7А" ("Великий поход-7А") в среду вывела на орбиту спутник-ретранслятор данных "Тяньлянь-3 01", сообщил телеканал CCTV.

Запуск был осуществлен с космодрома Вэньчан, который расположен на острове Хайнань, в 19:50 по пекинскому времени (в 14:50 по Москве). Спутник успешно вышел на заданную геостационарную орбиту.

"Тяньлянь-3 01" будет использоваться для ретрансляции данных между космическими аппаратами и пилотируемыми кораблями и наземными станциями управления полетами.

Китай
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