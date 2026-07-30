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Власти французского департамента Жиронда заявляют, что лесной пожар не распространяется дальше

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Свирепствующий в течение недели масштабный лесной пожар на юго-западе Франции в департаменте Жиронда не расширяется, заявила вечером в среду местный префект Софи Брока.

По ее словам, которые цитирует BFMTV, "огонь не продвинулся" за последние сутки, хотя было "семь возобновлений возгораний, три из которых еще активны".

"Пожарные сражались за каждый метр при поддержке лесников и фермеров", - добавила префект.

Ранее в среду префектура Жиронды высказывала опасения относительно неблагоприятных для борьбы с огнем погодных условий - ожидаемой жары до 40 градусов и выше, а также сильного ветра.

Согласно прогнозу метеорологической службы "Метео-Франс", в четверг страну ждет по-прежнему очень жаркая погода, в 23 департаментах, включая Жиронду, объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности.

По данным префектуры, площадь опустошенных огнем территорий составляет 42 тыс. га. Количество раненых в ходе тушения огня пожарных выросло до 126.

Жиронда Франция Метео-Франс Софи Брока
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