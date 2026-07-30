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Взрывы произошли на юге Ирана вслед за началом ударов ВС США

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Сильные взрывы произошли в ряде районов на юге Ирана вслед за началом ударов американских вооруженных сил, сообщает телеканал Press TV.

По данным агентства Tasnim, в частности, три взрыва произошли на острове Кешм в Ормузском проливе и еще несколько, как сообщает государственная телекомпания IRIB, в городе Бушир, расположенном на побережье Персидского залива.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о начале ударов по целям в Иране в ответ на иранскую атаку на американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке.

Хроника 28 февраля – 30 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
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