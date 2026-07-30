ВС США нанесли удары по нескольким иранским городам и островам в Ормузском проливе

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Войска США нанесли ракетные удары по городу Абадан на юго-западе Ирана, порту Бендер-Аббас и трем островам в Ормузском проливе, сообщает государственная телекомпания IRIB.

В частности, бомбардировкам подверглись расположенные в Ормузском проливе острова Абу-Муса, Киш и Кешм.

По данным иранских СМИ, ранее несколько взрывов прозвучало в городе Бушир, расположенном на побережье Персидского залива.

В ночь на четверг Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о начале ударов по целям в Иране в ответ на иранскую атаку на американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке.