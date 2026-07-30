NASA сообщило о серьезных неполадках на спутнике-спасателе падающей обсерватории

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - На американском спутнике-буксире LINK, который запущен для спасения падающей орбитальной обсерватории SWIFT, возникли неполадки в системе управления ориентацией, что привело к вращению аппарата и прерывистой связи, сообщило NASA.

По данным американского космического ведомства, неполадки были обнаружены в минувшие выходные. В течение следующих нескольких дней специалисты будут пытаться остановить вращение LINK, используя электрические двигатели аппарата.

После восстановления стабильной ориентации и дальнейшего исследования состояния космического аппарата будет обновлена его система наведения, навигации и управления. По итогам будут скорректированы планы сближения и захвата обсерватории SWIFT.

Спутник-буксир LINK был выведен на орбиту для спасения быстро снижающейся американской обсерватории SWIFT 3 июля.

Роботизированный аппарат, специально созданный компанией Katalyst Space Technologies, должен в автоматическом режиме сблизиться с космической обсерваторией и захватить ее тремя манипуляторами длиной 1 метр каждый. Затем с помощью бортовой двигательной системы он в течение двух месяцев постепенно должен поднять обсерваторию на высоту 600 км, предотвратив ее вхождение в атмосферу Земли, ожидающееся в октябре.

Обсерватория SWIFT весом примерно 1,5 тонн была запущена в 2004 году для изучения космических гамма-всплесков - одного из самых мощных и малоизученных электромагнитных явлений во Вселенной. За это время орбита обсерватории, у которой нет собственной двигательной системы, снизилась с первоначальных 585 до 360 км, она продолжает неуклонно снижаться, угрожая вхождением обсерватории в плотные слои атмосферы.

NASA считает, что в случае успеха миссия, стоимость которой составляет $30 млн, станет первой демонстрацией технологии орбитального обслуживания космических аппаратов, в том числе изменения их орбиты, которая потенциально может продлевать их срок службы, тем самым экономя десятки миллиардов долларов на их регулярную замену.