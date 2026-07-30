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В Иордании заявили об уничтожении пяти иранских ракет

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны Иордании в четверг утром сбили пять иранских баллистических ракет, сообщили вооруженные силы королевства.

По данным военных, цели были успешно перехвачены и уничтожены после того, как их обнаружил радар.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о проведении ударов по целям в Иране в ответ на иранскую атаку на американские войска в регионе.

По данным командования, в ходе ударов, продолжавшихся два часа, были поражены десятки целей Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), в том числе командные центры, пусковые позиции ракет и беспилотников и объекты береговой обороны.

"Удары были направлены на дальнейшее снижение угроз, исходящих от Ирана и его ставленников для американских войск, коммерческого судоходства и соседних стран Персидского залива", - говорится в сообщении CENTCOM.

Хроника 28 февраля – 30 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР Иордания
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