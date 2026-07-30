Воздушное пространство Польши нарушил неизвестный объект

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Неизвестный объект нарушил восточную границу Польши в ночь на 30 июля, после чего исчез с радаров, сообщило Оперативное командование вооруженных сил Польши.



"В 3:40 в польском воздушном пространстве был обнаружен неопознанный объект, движущийся на запад. Истребитель F-16 был направлен в район для идентификации и перехвата объекта. В 3:46, прежде чем удалось установить четкую идентификацию, объект исчез из поля зрения радаров", - говорится в сообщении.



"Для проверки и окончательного подтверждения технических показаний радара в район последнего обнаружения был направлен вертолет Ми-24. Экипаж вертолета обнаружил вероятное место крушения объекта в неосвоенной местности недалеко от города Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве (регион на границе с Украиной и Белоруссией - ИФ). На место происшествия были направлены наземная поисково-спасательная группа и соответствующие службы. Ведутся оперативные и охранные работы", - добавили в командовании.



"В течение ночи национальные и союзные разведывательные системы зафиксировали интенсивную боевую активность авиации дальнего действия Российской Федерации. Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства была повышена боеготовность средств ПВО, включая пары истребителей, находящихся на дежурстве, и самолет раннего предупреждения", - сообщили также военные.



"Радары системы ПВО страны зафиксировали активность не менее десятка ракет, действующих над западной Украиной, которые, в силу направления полета, могли представлять потенциальную угрозу для польского воздушного пространства. Один из объектов находился ближе всего к границе Польши, приблизившись на расстояние примерно 5 км в 3:29, после чего изменил направление полета и направился на восток", - отметили в командовании.