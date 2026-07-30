Поиск

Воздушное пространство Польши нарушил неизвестный объект

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Неизвестный объект нарушил восточную границу Польши в ночь на 30 июля, после чего исчез с радаров, сообщило Оперативное командование вооруженных сил Польши.

"В 3:40 в польском воздушном пространстве был обнаружен неопознанный объект, движущийся на запад. Истребитель F-16 был направлен в район для идентификации и перехвата объекта. В 3:46, прежде чем удалось установить четкую идентификацию, объект исчез из поля зрения радаров", - говорится в сообщении.

"Для проверки и окончательного подтверждения технических показаний радара в район последнего обнаружения был направлен вертолет Ми-24. Экипаж вертолета обнаружил вероятное место крушения объекта в неосвоенной местности недалеко от города Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве (регион на границе с Украиной и Белоруссией - ИФ). На место происшествия были направлены наземная поисково-спасательная группа и соответствующие службы. Ведутся оперативные и охранные работы", - добавили в командовании.

"В течение ночи национальные и союзные разведывательные системы зафиксировали интенсивную боевую активность авиации дальнего действия Российской Федерации. Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства была повышена боеготовность средств ПВО, включая пары истребителей, находящихся на дежурстве, и самолет раннего предупреждения", - сообщили также военные.

"Радары системы ПВО страны зафиксировали активность не менее десятка ракет, действующих над западной Украиной, которые, в силу направления полета, могли представлять потенциальную угрозу для польского воздушного пространства. Один из объектов находился ближе всего к границе Польши, приблизившись на расстояние примерно 5 км в 3:29, после чего изменил направление полета и направился на восток", - отметили в командовании.

F-16 Ми-24 ПВО Польша Украина Люблинское воеводство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

КТК в четверг остановил отгрузки нефти на морском терминале из-за атаки БПЛА на танкер

Что случилось этой ночью: четверг, 30 июля

Илон Маск поддержит республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс

 Илон Маск поддержит республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс

Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек

 Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек

Силы CENTCOM завершили серию ударов по Ирану

 Силы CENTCOM завершили серию ударов по Ирану

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Новой Зеландии

 Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Новой Зеландии

Глава CENTCOM представил Трампу план двухнедельной операции против Ирана

 Глава CENTCOM представил Трампу план двухнедельной операции против Ирана

Законопроект о санкциях против РФ прошел второе процедурное голосование в Сенате США

Вооруженные силы США приступили к ударам по Ирану

 Вооруженные силы США приступили к ударам по Ирану

ВМС США перехватили 20 торговых судов за время блокады Ирана

 ВМС США перехватили 20 торговых судов за время блокады Ирана
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10822 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3394 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов