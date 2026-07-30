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Пашинян недоволен темпами диверсификации экономических связей Армении

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства выразил недовольство качеством производства продуктов питания, а также темпами диверсификации экономических связей республики.

"Диверсификация экономических связей не произошла, несмотря на то, что правительство предоставило хозяйствующим субъектам широкие возможности. Не произошла, в основном, по одной причине - путь диверсификации означает путь повышения стандартов, эффективности, производительности", - заявил он.

По его словам, необходимо решать вопросы со стандартами качества производимых в Армении продуктов питания.

"Мы не устаем об этом говорить. Мы должны решать вопросы качества продуктов питания. Сам я лично уже очень давно не использую в пище выращенную рыбу, для меня очевидно, что там есть проблемы, в этой рыбе встречается, к примеру, неестественный, непонятный жир. Да, мы готовы содействовать рыбной отрасли, всем другим сферам, но должны быть уверены, что не стоим на том же месте, отрасль должна развиваться качественно. Но я против содействия пути, который не ведет к развитию", - заявил премьер Армении.

Пашинян также отметил, что "ситуацию, связанную с рынком России, ЕАЭС, многие считают кризисом", но он считает возможностью.

27 июля Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили по телефону проблемы в экономических отношениях. По сообщению пресс-службы армянского правительства, "Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на российский рынок противоречат армяно-российской договорно-правовой базе и положениям Евразийского экономического союза, и попросил принять меры для решения этих вопросов".

Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая - временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из республики, с 2 июня - плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда, с 3 июня - семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, по сообщению ведомства, Армении с 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию. С 27 июля Россельхознадзор ограничил ввоз молочной продукции из Армении.

Активное сближение Еревана с Евросоюзом и обсуждение вопроса о возможном вступлении Армении в будущем в состав ЕС вызвало негативную реакцию Москвы. В Москве настаивают, чтобы Ереван выбрал между ЕАЭС и ЕС.

ЕАЭС Владимир Путин Евросоюз Никол Пашинян Россельхознадзор Армения
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