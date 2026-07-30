КСИР анонсировал новые удары по военным объектам США Ближнем Востоке

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции объявил, что позднее в этот день будут нанесены удары по военным объектам США на Ближнем Востоке.

"Сегодня агрессор будет наказан", - говорится в сообщении.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о проведении в ночь на 30 июля ударов по целям в Иране в ответ на иранскую атаку на американские войска в ближневосточном регионе.

По сообщениям иранских государственных СМИ, американским ударам, в частности, подверглись города Абадан и Казерун на юго-западе Ирана, Бушер на побережье Персидского залива, а также порт Бендер-Аббас и острова Абу-Муса, Киш и Кешм в Ормузском проливе.