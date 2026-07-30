Поиск

ЕС дополнительно выделит Украине более 8 млрд евро в 2026 году

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Совет ЕС в четверг утвердил поправки в Украинский фонд и связанный с ним план по Украине; документ предусматривает выделение Киеву дополнительные 8,3 млрд евро в 2026 году.

"Поправки отражают выделение 8,3 млрд евро дополнительного финансирования на 2026 год, предоставляемых в виде кредита поддержки Украины, согласованного Европейским парламентом и Советом ЕС в феврале этого года", - говорится в опубликованном коммюнике.

В документе отмечается, что Украинский план "определяет дорожную карту амбициозных реформ, которые Украина должна выполнить до получения средств в рамках фонда".

Совет ЕС также сообщил, что в соответствии с предложением Еврокомиссии "измененный Украинский план предусматривает дополнительные шаги по реформированию, в том числе в области верховенства права и борьбы с коррупцией".

В Брюсселе напомнили, что Украинский фонд, действующий с 1 марта 2024 года, предоставляет более 50 млрд евро "стабильного финансирования в виде грантов и займов" для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины в период с 2024 по 2027 год.

С момента вступления в силу Украинский фонд уже предоставил 6 млрд евро в виде промежуточного финансирования, 1,89 млрд евро - в виде предварительного финансирования и семь траншей на общую сумму около 21,6 млрд евро.

Совет ЕС Украина ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пашинян отказался на данном этапе ставить Армению перед выбором между ЕАЭС и ЕС

В Молдавии возникли риски дефицита электроэнергии из-за падения уровня воды в Дунае

 В Молдавии возникли риски дефицита электроэнергии из-за падения уровня воды в Дунае

Сильные ливни в Китае привели к эвакуации более 46 тыс. человек

 Сильные ливни в Китае привели к эвакуации более 46 тыс. человек

КТК в четверг остановил отгрузки нефти на морском терминале из-за атаки БПЛА на танкер

Что случилось этой ночью: четверг, 30 июля

Илон Маск поддержит республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс

 Илон Маск поддержит республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс

Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек

 Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек

Силы CENTCOM завершили серию ударов по Ирану

 Силы CENTCOM завершили серию ударов по Ирану

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Новой Зеландии

 Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Новой Зеландии

Глава CENTCOM представил Трампу план двухнедельной операции против Ирана

 Глава CENTCOM представил Трампу план двухнедельной операции против Ирана
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10829 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3398 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов