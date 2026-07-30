ЕС дополнительно выделит Украине более 8 млрд евро в 2026 году

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Совет ЕС в четверг утвердил поправки в Украинский фонд и связанный с ним план по Украине; документ предусматривает выделение Киеву дополнительные 8,3 млрд евро в 2026 году.

"Поправки отражают выделение 8,3 млрд евро дополнительного финансирования на 2026 год, предоставляемых в виде кредита поддержки Украины, согласованного Европейским парламентом и Советом ЕС в феврале этого года", - говорится в опубликованном коммюнике.

В документе отмечается, что Украинский план "определяет дорожную карту амбициозных реформ, которые Украина должна выполнить до получения средств в рамках фонда".

Совет ЕС также сообщил, что в соответствии с предложением Еврокомиссии "измененный Украинский план предусматривает дополнительные шаги по реформированию, в том числе в области верховенства права и борьбы с коррупцией".

В Брюсселе напомнили, что Украинский фонд, действующий с 1 марта 2024 года, предоставляет более 50 млрд евро "стабильного финансирования в виде грантов и займов" для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины в период с 2024 по 2027 год.

С момента вступления в силу Украинский фонд уже предоставил 6 млрд евро в виде промежуточного финансирования, 1,89 млрд евро - в виде предварительного финансирования и семь траншей на общую сумму около 21,6 млрд евро.