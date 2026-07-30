Иран заявил о перехвате дрона над портом Бендер-Хомейни

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о перехвате дрона над иранским портом Бендер-Хомейни (провинция Хузестан), сообщает в четверг Tasnim.

"Системы ПВО перехватили и уничтожили БПЛА над портом в юго-западном городе Бендер-Хомейни", - приводит агентство заявление представителя КСИР.

Согласно данным агентства, обломки беспилотника упали на жилой дом. О жертвах или пострадавших не сообщается.

В КСИР добавили, что группа быстрого реагирования нейтрализовала возможную угрозу и убрала обломки БПЛА с места происшествия.