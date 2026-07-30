Поиск

КСИР нанес удар по базе "Али аль-Салем"в Кувейте

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции сообщил о ракетном ударе по авиабазе "Али аль-Салем"в Кувейте, которую используют военные США, передает Tasnim.

В КСИР отметили, что от удара загорелись два ангара, где хранились беспилотники, а также топливный резервуар для заправки военных самолетов и вертолетов.

Ранее в КСИР пообещали нанести удары по объектам военных США на Ближнем Востоке в ответ на ночные удары США. По сообщениям иранских государственных СМИ, американским ударам, в частности, подверглись города Абадан и Казерун на юго-западе Ирана, Бушер на побережье Персидского залива, а также порт Бендер-Аббас и острова Абу-Муса, Киш и Кешм в Ормузском проливе.

Хроника 28 февраля – 30 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР Кувейт Иран США Али аль-Салем
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Во Франции задержали 275 человек в связи с поджогами в лесах

Продажи угля на Петербургской бирже в январе-июле оказались больше, чем за весь 2025 г.

 Продажи угля на Петербургской бирже в январе-июле оказались больше, чем за весь 2025 г.

Brent подешевела до $89,8 за баррель

Украина получит от ЕС еще 3,47 млрд евро на ПВО, БПЛА, ракеты и истребители

Пашинян отказался на данном этапе ставить Армению перед выбором между ЕАЭС и ЕС

 Пашинян отказался на данном этапе ставить Армению перед выбором между ЕАЭС и ЕС

В Молдавии возникли риски дефицита электроэнергии из-за падения уровня воды в Дунае

 В Молдавии возникли риски дефицита электроэнергии из-за падения уровня воды в Дунае

Сильные ливни в Китае привели к эвакуации более 46 тыс. человек

 Сильные ливни в Китае привели к эвакуации более 46 тыс. человек

КТК в четверг остановил отгрузки нефти на морском терминале из-за атаки БПЛА на танкер

Что случилось этой ночью: четверг, 30 июля

Илон Маск поддержит республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс

 Илон Маск поддержит республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3401 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10833 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов