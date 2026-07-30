КСИР нанес удар по базе "Али аль-Салем"в Кувейте

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции сообщил о ракетном ударе по авиабазе "Али аль-Салем"в Кувейте, которую используют военные США, передает Tasnim.

В КСИР отметили, что от удара загорелись два ангара, где хранились беспилотники, а также топливный резервуар для заправки военных самолетов и вертолетов.

Ранее в КСИР пообещали нанести удары по объектам военных США на Ближнем Востоке в ответ на ночные удары США. По сообщениям иранских государственных СМИ, американским ударам, в частности, подверглись города Абадан и Казерун на юго-западе Ирана, Бушер на побережье Персидского залива, а также порт Бендер-Аббас и острова Абу-Муса, Киш и Кешм в Ормузском проливе.