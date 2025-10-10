Мелания Трамп заявила, что контактирует с Путиным по вопросу разлученных украинских детей

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Первая леди США Мелания Трамп заявила о наличии прямого канала коммуникаций с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения состояния детей, разлученных с семьями в ходе украинского конфликта.

"У нас с президентом Путиным есть открытый канал коммуникации для обсуждения благосостояния этих детей", - заявила она журналистам в Белом доме.

По ее словам, Путин ответил на ее письмо, в котором поднимался этот вопрос, выразив готовность общаться с ней напрямую и описав детали о состоянии украинских детей, в настоящий момент проживающих в РФ.

Супруга президента США отметила, что на протяжении трех месяцев США и РФ принимали участие в нескольких встречах и переговорах по этому вопросу. Стороны, добавила она, согласились сотрудничать ради воссоединения детей с их семьями на Украине и в России.

По ее словам, за последние 24 часа восемь детей вернулись в свои семьи.