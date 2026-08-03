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Ближневосточные союзники заявили Трампу о сделке с Ираном по Ормузскому проливу

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что получил от Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ заверения о взаимопонимании с Ираном по проблеме Ормузского пролива.

"Они считают, что у нас есть сделка по Ормузу", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета.

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Трамп добавил, что в дальнейшем предстоит решить вопрос "о том, что я называю денуклеаризацией Ирана".

Позже, говоря об Ормузском проливе, Трамп выразил мнение, что соглашение "будет в скором времени", но не уточнил, в чем оно может заключаться.

Ранее США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. В нем Иран обязывался открыть пролив для навигации, а США соглашались снять с Ирана морскую блокаду. Кроме того, иранская сторона в очередной раз заверяла, что не стремится получить ядерное оружие. Однако позже стороны перестали выполнять условия меморандума и возобновили боевые действия друг против друга. В последние дни обстрелы вновь прекратились.

Хроника 28 февраля – 03 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Катар ОАЭ США
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