Инцидент произошел с танкером в Ормузском проливе у берегов Омана

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте с танкером в Ормузском проливе недалеко от Омана.

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 20 морских милях (32, 19 км) к северо-востоку от Хасаба, Оман. Капитан танкера сообщил, что слышал взрыв в непосредственной близости от судна", - говорится в заявлении управления.

Отмечается, что судно и экипаж находятся в безопасности.

Власти проводят расследование.

"Судам рекомендуется соблюдать осторожность при прохождении и сообщать о любых подозрительных действиях в UKMTO", - добавили в управлении.