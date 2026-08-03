Поиск

Инцидент произошел с танкером в Ормузском проливе у берегов Омана

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте с танкером в Ормузском проливе недалеко от Омана.

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 20 морских милях (32, 19 км) к северо-востоку от Хасаба, Оман. Капитан танкера сообщил, что слышал взрыв в непосредственной близости от судна", - говорится в заявлении управления.

Отмечается, что судно и экипаж находятся в безопасности.

Власти проводят расследование.

"Судам рекомендуется соблюдать осторожность при прохождении и сообщать о любых подозрительных действиях в UKMTO", - добавили в управлении.

Оман Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ближневосточные союзники заявили Трампу о сделке с Ираном по Ормузскому проливу

Израиль планировал участвовать в массированных ударах США по Ирану

 Израиль планировал участвовать в массированных ударах США по Ирану

В Мексике задержали главу картеля "Лос Рейос", за которого США обещали $5 млн

Не менее 14 человек погибли в Пакистане в результате атаки смертника

 Не менее 14 человек погибли в Пакистане в результате атаки смертника

Что произошло за день: воскресенье, 2 августа

Два пожарных вертолета столкнулись близ Афин

 Два пожарных вертолета столкнулись близ Афин

Партия трудящихся утвердила Лулу да Силву кандидатом в президенты Бразилии

Пассажирский паром с 271 человеком на борту сгорел у берегов Индонезии

 Пассажирский паром с 271 человеком на борту сгорел у берегов Индонезии

Белоруссия создает десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной

Природный пожар распространяется близ Афин

 Природный пожар распространяется близ Афин
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3426 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10877 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов