Молдавия ограничивает экспорт и потребление электроэнергии

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Власти Молдавии утвердили новый комплекс мер для снижения рисков в энергетике из-за падения уровня воды в Днестре, вводятся ограничения на экспорт и потребление электроэнергии, госкомпания Energocom подготовит предложения по альтернативным источникам ее импорта, сообщила пресс-служба молдавского кабинета министров после заседания в понедельник Национальной комиссии по управлению кризисами под председательством премьер-министра Василе Тофана.

"Для защиты внутреннего потребления в часы пик коммерческий экспорт электроэнергии будет ограничен с 18:00 до 22:00. Эта мера будет применяться государственным предприятием "Молдэлектрика", за исключением объемов, необходимых для выполнения обязательств по обеспечению бесперебойности поставок электроэнергии", - говорится в сообщении.

Параллельно системные операторы должны ускорить подключение объектов хранения энергии, а также фотоэлектрических и ветроэнергетических установок, оснащенных аккумуляторами.

Комиссия также утвердила ряд временных мер по сокращению потребления электроэнергии. Так, администраторы общественных зданий и коммерческих помещений сократят внутреннее освещение как минимум на 30%. Фонтаны, витрины и декоративное, архитектурное и рекламное освещение будут отключаться с 18:00 до 06:00. Кроме того, предприятия с производственными процессами (электропечи, плавильные заводы) перераспределят свою деятельность таким образом, чтобы основное потребление осуществлялось вне пика потребления.

Операторы систем водоснабжения и канализации будут адаптировать работу насосов, население предупредят о рисках застревания в лифтах при возможном отключении электроэнергии в часы пиковой нагрузки.

Госкомпания Energocom (основной импортер электроэнергии и газа в Молдавию) "займется поиском и заключением контрактов на альтернативные источники энергии из Румынии, Украины и других рынков, доступных транзитом, а также представит сценарии закупок на ближайшие 7-14 дней".

Оператор национальной электросети "Молдэлектрика" активизирует сотрудничество с операторами передающих систем в Румынии и на Украине для поддержания баланса электроэнергетической системы и, при необходимости, активации механизмов экстренной помощи.

В связи с гидрологической ситуацией комиссия ввела ограничения на использование питьевой воды и воды из поверхностных источников для некритических целей, в том числе на мытье улиц и тротуаров или наполнение бассейнов и рекреационных прудов. Вода будет использоваться в приоритетном порядке для удовлетворения основных потребностей населения.

Одновременно с этим, забор воды и орошение сельскохозяйственных земель из реки Днестр будут разрешены исключительно в ночное время с приоритетом для садоводческих культур. Орошение будет контролироваться компетентными органами, а в районах, где уровень воды достигнет критических порогов, министерство окружающей среды может временно приостановить ее забор.

Комиссия также приняла решение сократить потребление воды как минимум на 20% промпредприятиями, деятельность которых не является жизненно важной для производства продуктов питания, оказания медицинской помощи или охраны общественного здоровья.

Как сообщалось, в конце прошлой недели Минэнерго Молдавии заявило, что страна рискует столкнуться с дефицитом электроэнергии из-за падения уровня воды в Дунае и Днестре на фоне экстремальной засухи в регионе. Кроме того, дефицит электроэнергии в Молдавии связан с аналогичной ситуацией в соседней Румынии, которая традиционно является основным поставщиком электричества в Молдавии, но теперь сама испытывает ее дефицит из-за остановки одного из энергоблоков Черноводской АЭС и такой же засухи.

Власти Молдавии 28 июля ввели в энергетическом секторе на 30 дней режим повышенной готовности в связи с дефицитом и удорожанием нефтепродуктов в стране из-за проблем с региональной логистикой и конфликтом на Ближнем Востоке. В рамках принимаемых мер предусмотрено ограничение реэкспорта нефтепродуктов и лимиты на внутреннее потребление дизтоплива населением.

Также на 30 дней введен режим гидрологической тревоги из-за критического снижения уровня воды в Днестре, откуда производится водозабор, в том числе в Кишиневе. Власти анонсировали возможные ограничения на водопотребление.