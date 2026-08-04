В Эфиопии 14 человек погибли в результате оползня в регионе Амхара

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Не менее 14 человек погибли, еще семеро получили ранения в результате схода оползня, произошедшего в понедельник из-за проливных дождей в эфиопском регионе Амхара. Об этом сообщает AP со ссылкой на местные власти.

Оползень сошел на территорию монастыря Святой Марии, где в момент происшествия находились сотни верующих, участвовавших в обряде очищения святой водой.

"Бедствие произошло около семи утра, многие из погибших пришли, чтобы получить святую воду", - сообщил генеральный управляющий епархии Мегабе Хадис Нека Тибеб Абабу.

По его словам, под обломками могут находиться люди, точное число пострадавших пока не установлено. Одиннадцать погибших уже похоронены на территории монастыря, останки остальных отправлены в их населенные пункты. Идентификация части жертв затруднена.

Тяжело раненых доставили в город Дебре Бирхан, административный центр зоны Северная Шева, расположенный примерно в 70 км от места происшествия.