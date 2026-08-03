Поиск

В Абхазии образовали 35 избирательных участков для голосования на выборах в Думу

В Абхазии образовали 35 избирательных участков для голосования на выборах в Думу
Архивное фото
Фото: РИА Новости

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Абхазии во всех городах и районах будут созданы избирательные участки на выборах депутатов российской Госдумы, сообщает посольство РФ в республике.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации от 16 июня 2026 года №428, 20 сентября 2026 года пройдут выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва. Для организации голосования на территории Республики Абхазия образованы 35 избирательных участков", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в голосовании 20 сентября смогут принять участие жители Абхазии с российским гражданством, а также граждане РФ, которые временно находятся в Абхазии. Участие в выборах могут принять лица, достигшие ко дню выборов 18-летнего возраста, и обладающие активным избирательным правом.

Число избирательных участков, созданных во всех городах и районах, зависит от количества населения. Наибольшее количество - восемь участков - создано в столице Абхазии Сухуме. В Сухумском районе - три участка, в Гагрском - пять, в Гудаутском - семь, в Гулрыпшском - три, в Очамчырском - шесть, в Ткуарчалском - два и в Галском районе - один.

Предварительная регистрация не требуется, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, добавили в посольстве.

Большинство жителей республики наряду с абхазским имеют российское гражданство и традиционно участвуют в выборах президента РФ и депутатов Госдумы.

Абхазия Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп назвал текущие переговоры последним шансом для Ирана на мирное урегулирование

В Абхазии образовали 35 избирательных участков для голосования на выборах в Думу

 В Абхазии образовали 35 избирательных участков для голосования на выборах в Думу

Италия ввела на месяц пограничный контроль с Испанией

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Сеуте после прорыва границы Испании остаются тысячи нелегалов

Испания пытается выявить радикалов и преступников среди проникших в Сеуту нелегалов

 Испания пытается выявить радикалов и преступников среди проникших в Сеуту нелегалов

Таиланд усилит меры безопасности на курортах после убийства двух россиян

 Таиланд усилит меры безопасности на курортах после убийства двух россиян

Нефть Brent подешевела до $83,22 за баррель

 Нефть Brent подешевела до $83,22 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 3 августа
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3436 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10895 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов