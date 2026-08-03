В Абхазии образовали 35 избирательных участков для голосования на выборах в Думу

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Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Абхазии во всех городах и районах будут созданы избирательные участки на выборах депутатов российской Госдумы, сообщает посольство РФ в республике.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации от 16 июня 2026 года №428, 20 сентября 2026 года пройдут выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва. Для организации голосования на территории Республики Абхазия образованы 35 избирательных участков", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в голосовании 20 сентября смогут принять участие жители Абхазии с российским гражданством, а также граждане РФ, которые временно находятся в Абхазии. Участие в выборах могут принять лица, достигшие ко дню выборов 18-летнего возраста, и обладающие активным избирательным правом.

Число избирательных участков, созданных во всех городах и районах, зависит от количества населения. Наибольшее количество - восемь участков - создано в столице Абхазии Сухуме. В Сухумском районе - три участка, в Гагрском - пять, в Гудаутском - семь, в Гулрыпшском - три, в Очамчырском - шесть, в Ткуарчалском - два и в Галском районе - один.

Предварительная регистрация не требуется, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, добавили в посольстве.

Большинство жителей республики наряду с абхазским имеют российское гражданство и традиционно участвуют в выборах президента РФ и депутатов Госдумы.