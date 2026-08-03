Трамп назвал текущие переговоры последним шансом для Ирана на мирное урегулирование

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает текущие переговоры с Тегераном последним шансом для Ирана на мирное решение конфликта.

"Это их последний шанс", - сказал он журналистам в понедельник в Белом доме.

Ранее в понедельник Трамп сообщил, что заявления иранских властей об отсутствии контактов с Вашингтоном неверны, и переговоры между сторонами ведутся. "Вне зависимости от того, хочет Иран это признавать или нет, мы действительно обсуждаем варианты решения проблемы, причиной которой они сами являются", - написал президент в социальной сети Truth Social.



