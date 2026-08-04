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Япония считает КНДР серьезной угрозой безопасности страны

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Военная деятельность Северной Кореи по-прежнему вызывает серьезные опасения Токио; в Японии считают, что Пхеньян обладает возможностью нанести ядерный удар по стране, следует из ежегодного доклада министерства обороны Японии "Белая книга обороны" за 2026 год.

"Военная деятельность Северной Кореи представляет собой еще более серьезную и неотвратимую угрозу национальной безопасности Японии, чем когда-либо прежде", - говорится в докладе.

Отмечается, что действия КНДР серьезно подрывают "мир и безопасность в регионе и международном сообществе".

"Северная Корея провела шесть ядерных испытаний и, как полагают, обладает технологическими возможностями для установки ядерной боеголовки на свои баллистические ракеты, радиус действия которых охватывает Японский архипелаг, и нанесения удара по Японии", - заявили в оборонном ведомстве.

Согласно данным минобороны Японии, Пхеньян продолжает разрабатывать баллистические и гиперзвуковые ракеты чрезвычайно быстрыми темпами, а также стремится ввести в действие крылатые ракеты большой дальности, предназначенные для несения ядерной боеголовки.

Кроме того, опасения Токио вызывает сотрудничество КНДР с Россией.

"Существует риск того, что вооруженные силы Северной Кореи могут быть наращены в среднесрочной и долгосрочной перспективе за счет военного сотрудничества с Россией, что вызывает серьезную озабоченность с точки зрения безопасности региона, окружающего Японию", - отметили в минобороны.

Пхеньян КНДР Япония Токио
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