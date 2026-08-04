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Киргизия и Узбекистан приступили к официальному обмену двух сел

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Киргизия и Узбекистан начали организационно-технические работы по официальной передаче сел Чон-Гара и Таш-Добо, ранее входивших в состав Ферганской области Узбекистана, сообщает представительство киргизского президента в Баткенской области.

С 3 августа совместная рабочая группа начала работу непосредственно в селах. Специалисты проводят регистрацию жителей и разъясняют порядок дальнейшего оформления документов.

Работы проводятся в рамках договоренностей по демаркации киргизско-узбекской государственной границы и обмену земельными участками.

Очередное заседание совместной рабочей комиссии двух стран прошло 24 июля в Кадамджайском районе Баткенской области Киргизии. Стороны обсудили гражданский статус жителей передаваемых территорий, вопросы переселения, имущества, хозяйственной деятельности и другие организационные моменты.

В селах Чон-Гара и Таш-Добо преимущественно проживают этнические киргизы. По предварительным данным, численность населения двух населенных пунктов составляет около 2,5 тыс. человек. После завершения регистрации начнется предусмотренная законодательством процедура предоставления жителям киргизского гражданства. Взамен Киргизия передаст Узбекистану равноценные по площади земельные участки.

Киргизия Узбекистан
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