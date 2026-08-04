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Душанбе и Лондон обсудили привлечение таджикских работников на сезонные работы в Британии

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Солеха Холмахмадзода обсудила с послом Великобритании в Таджикистане Кэтрин Смиттон развитие двустороннего сотрудничества в сфере организованной, безопасной и легальной трудовой миграции, сообщает пресс-служба министерства.

Стороны рассмотрели реализацию проекта "Содействие безопасной и регулируемой миграции из Таджикистана в Великобританию", который осуществляется при поддержке правительства Соединенного королевства.

В рамках проекта созданы информационная система и постоянно действующая консультационная линия, организованы курсы английского языка, обучение финансовой грамотности и программы предвыездной подготовки для граждан, выезжающих на работу в Великобританию.

Холмахмадзода отметила, что Душанбе высоко оценивает дружественные отношения и конструктивное партнерство с Лондоном, рассматривая сотрудничество в сфере трудовой миграции как одно из ключевых направлений двустороннего взаимодействия.

Смиттон выразила удовлетворение результатами сотрудничества с Агентством труда и занятости населения Таджикистана и подтвердила готовность британской стороны к дальнейшему развитию совместных проектов.

Особое внимание участники встречи уделили вопросам расширения участия британских работодателей в программах организованного трудоустройства граждан Таджикистана, в том числе увеличению набора работников на сезонные работы.

Стороны подтвердили намерение укреплять сотрудничество в сфере организованной, безопасной и легальной трудовой миграции в интересах обеих стран.

Таджикистан Великобритания Кэтрин Смиттон Солеха Холмахмадзода
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